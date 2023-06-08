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Каспер Рууд вышел в полуфинал Ролан Гаррос, обыграв Хольгера Руне

Теннис
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Датчанин мог сравнять счет в партиях

Каспер Рууд вышел в полуфинал Ролан Гаррос, обыграв Хольгера Руне

Фото: NU.nl

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Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд в четырёх сетах обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2023.

Ролан Гаррос-2023. АТР. 1/4 финала

Каспер Рууд - Хольгер Руне 6:1, 6:2, 3:6, 6:3

В первом сете Рууду удалось сделать брейк уже в первом гейме на подаче соперника. Во второй партии, Каспер вновь сделал два брейка, не упустив ни одного гейма на своих подачах.

Переломным стал четвёртый гейм — Рууд смог сделать брейк и сохранил преимущество до конца сета.

Таким образом, Рууд второй раз подряд вышел в полуфинал "Ролан Гаррос".

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В статье: Каспер Рууд
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