Онс Жабер: Хочу насладиться травяным сезоном

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о своих планах на травяной сезон.

"Хочу насладиться травяным сезоном, потому что мне очень нравится играть на траве. До этого ещё будет свадьба брата, так что немного оторвусь и буду готовиться. Надеюсь взять титул на Уимблдоне. Я об этом мечтаю. Всегда этого хотела. В прошлом году я была очень близка, но не повезло. Когда я на что-то настраиваюсь, я знаю, что могу это сделать", — сказала Жабер на пресс-конференции.

Жабер дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", где уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.