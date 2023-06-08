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Онс Жабер: Хочу насладиться травяным сезоном
Теннисистка высказалась о поражении на Ролан Гаррос
Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о своих планах на травяной сезон.
"Хочу насладиться травяным сезоном, потому что мне очень нравится играть на траве. До этого ещё будет свадьба брата, так что немного оторвусь и буду готовиться. Надеюсь взять титул на Уимблдоне. Я об этом мечтаю. Всегда этого хотела. В прошлом году я была очень близка, но не повезло. Когда я на что-то настраиваюсь, я знаю, что могу это сделать", — сказала Жабер на пресс-конференции.
Жабер дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", где уступила бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.
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