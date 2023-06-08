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Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023

Теннис
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Все решилось в третьем решающем сете

Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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8 июня состоялся полуфинальный матч Ролан Гаррос, в котором чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла белорускую теннисистку Арину Соболенко.

Матч продлился 3 часа и 17 минут . За это время Мухова сделала 6 эйсов не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 4 брейкпоинтов. В свою очередь Соболенко подала 5 подач навылет, допустила 6 двойных и использовала 4 из 13 брейков

Соперницей Муховой станет победительница матча Швёнтек - Хаддад Мая.

WTA. Ролан Гаррос. Полуфинал

Каролина Мухова - Арина Соболенко 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

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В статье: Арина Соболенко Каролина Мухова
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