Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023

8 июня состоялся полуфинальный матч Ролан Гаррос, в котором чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла белорускую теннисистку Арину Соболенко.

Матч продлился 3 часа и 17 минут . За это время Мухова сделала 6 эйсов не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 4 брейкпоинтов. В свою очередь Соболенко подала 5 подач навылет, допустила 6 двойных и использовала 4 из 13 брейков

Соперницей Муховой станет победительница матча Швёнтек - Хаддад Мая.

WTA. Ролан Гаррос. Полуфинал

Каролина Мухова - Арина Соболенко 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)