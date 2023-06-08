Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023
Все решилось в третьем решающем сете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
8 июня состоялся полуфинальный матч Ролан Гаррос, в котором чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла белорускую теннисистку Арину Соболенко.
Матч продлился 3 часа и 17 минут . За это время Мухова сделала 6 эйсов не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 4 брейкпоинтов. В свою очередь Соболенко подала 5 подач навылет, допустила 6 двойных и использовала 4 из 13 брейков
Соперницей Муховой станет победительница матча Швёнтек - Хаддад Мая.
WTA. Ролан Гаррос. Полуфинал
Каролина Мухова - Арина Соболенко 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)
Популярное сейчас
- Стало известно, кто покажет матч между сборными Украины и Германии
- Игрок Вест Хэма повторил уникальное достижение - он выиграл 5 разных турниров УЕФА
- Лучший сезон Цыганкова, Лунин останется в Реале, Хави сменил Барселону
- Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО