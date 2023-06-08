Каролина Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема" в одиночном разряде.

Это произошло на "Ролан Гаррос" — 2023. В полуфинальном матче Каролина в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

За дебютный титул Мухова сразится с победительницей противостояния Ига Швёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).