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Каролина Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема

Теннис
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43-я ракетка мира совершила невозможное

Каролина Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема" в одиночном разряде.

Это произошло на "Ролан Гаррос" — 2023. В полуфинальном матче Каролина в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

За дебютный титул Мухова сразится с победительницей противостояния Ига Швёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

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В статье: Каролина Мухова
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