Ролан Гаррос-2023. Ига Швёнтек вышла в финал соревнований

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал "Ролан Гаррос" — 2023.

Ига Швёнтек - Беатрис Хаддад-Майя 6:2, 7:6 (9:7)

В полуфинальном матче Швёнтек обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Встреча продлилась 2 часа и 11 минут. Швёнтек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Защищать титул Швёнтек будет в финале с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой.