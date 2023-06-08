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Ролан Гаррос-2023. Ига Швёнтек вышла в финал соревнований
Теннисистка выиграла все два сета
Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал "Ролан Гаррос" — 2023.
Ига Швёнтек - Беатрис Хаддад-Майя 6:2, 7:6 (9:7)
В полуфинальном матче Швёнтек обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.
Встреча продлилась 2 часа и 11 минут. Швёнтек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Защищать титул Швёнтек будет в финале с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой.
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