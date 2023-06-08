  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос-2023. Ига Швёнтек вышла в финал соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос-2023. Ига Швёнтек вышла в финал соревнований

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Теннисистка выиграла все два сета

Ролан Гаррос-2023. Ига Швёнтек вышла в финал соревнований

Новина українською

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в финал "Ролан Гаррос" — 2023.

Ига Швёнтек - Беатрис Хаддад-Майя 6:2, 7:6 (9:7)

В полуфинальном матче Швёнтек обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Встреча продлилась 2 часа и 11 минут. Швёнтек один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Защищать титул Швёнтек будет в финале с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Счастлива, что сыграю в финале Ролан Гаррос в третий раз за четыре года
yellow-arrow
Каролина Мухова впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема
yellow-arrow
Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде