Ига Швёнтек: Счастлива, что сыграю в финале Ролан Гаррос в третий раз за четыре года

Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос" — 2023.

В полуфинальном матче Швёнтек со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

"Конечно, счастлива, что сыграю в финале "Ролан Гаррос" в третий раз за четыре года. Это потрясающе. Это тяжёлый турнир, и я рада, что играю стабильно и каждый год добиваюсь здесь результата. С нетерпением жду финала, посмотрим, как он сложится.

Беатрис – боец, я знала, что надо быть готовой в каждом гейме, потому что очень легко будет потерять инициативу. Рада, что так хорошо сыграла тай-брейк, потому что прошлый тай-брейк сложился для меня не так удачно", — сказала Швёнтек в интервью на корте.