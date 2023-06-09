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Тони Надаль: Алькарас напоминает мне Федерера образца 2004 года

Теннис
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Испанский тренер отметил превосходство Карлоса над остальными теннисистами

Тони Надаль: Алькарас напоминает мне Федерера образца 2004 года

Фото: Blaze Trends

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Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль, дядя 14-кратного победителя турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля, сравнил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса с бывшим швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

"Алькарас напоминает мне Федерера образца 2004 года, его превосходство. Непобедимость Федерера была настолько сокрушительной и непоколебимой, что нам пришлось ждать следующего поколения теннисистов, которые смогли создать проблемы Роджеру. Чувствую, что с Карлосом будет то же самое", — приводит слова Надаля El Pais.

9 июня Алькарас проведёт матч 1/2 финала "Ролан Гаррос" — 2023 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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