Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тони Надаль: Алькарас напоминает мне Федерера образца 2004 года
Испанский тренер отметил превосходство Карлоса над остальными теннисистами
Фото: Blaze Trends
Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль, дядя 14-кратного победителя турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля, сравнил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса с бывшим швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
"Алькарас напоминает мне Федерера образца 2004 года, его превосходство. Непобедимость Федерера была настолько сокрушительной и непоколебимой, что нам пришлось ждать следующего поколения теннисистов, которые смогли создать проблемы Роджеру. Чувствую, что с Карлосом будет то же самое", — приводит слова Надаля El Pais.
9 июня Алькарас проведёт матч 1/2 финала "Ролан Гаррос" — 2023 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Популярное сейчас
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Звездный экс-легионер Шахтера опубликовал фото в футболке сборной Украины
- Не Холанд, не Гюндоган и не Диаш. Теневой герой Ман Сити, который приблизил команду Гвардиолы к абсолюту
- Элина Свитолина - Арина Соболенко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО