Дарья Снигур в четвертьфинале покинула турнир в Великобритании

Дарья Снигур покинула турнир ITF в Великобритании. В четвертьфинальном матче она уступила Янине Викмайер.

Великобритания. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Янина Викмайер (Бельгия) 4:6, 6:4, 6:7

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. В решающем сете Снигур вела в счёте, однако на тай-брейке упустила преимущество.

Стоит отметить, что это поражение Дарьи стало первым в противостоянии теннисисток.