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Дарья Снигур в четвертьфинале покинула турнир в Великобритании
Украинская теннисистка покинула соревнования
Фото: UK Sports News
Дарья Снигур покинула турнир ITF в Великобритании. В четвертьфинальном матче она уступила Янине Викмайер.
Великобритания. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) - Янина Викмайер (Бельгия) 4:6, 6:4, 6:7
Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. В решающем сете Снигур вела в счёте, однако на тай-брейке упустила преимущество.
Стоит отметить, что это поражение Дарьи стало первым в противостоянии теннисисток.
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