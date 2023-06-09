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Дарья Снигур в четвертьфинале покинула турнир в Великобритании

Теннис
(1 голосов)

Украинская теннисистка покинула соревнования

Дарья Снигур в четвертьфинале покинула турнир в Великобритании

Фото: UK Sports News

Новина українською

Дарья Снигур покинула турнир ITF в Великобритании. В четвертьфинальном матче она уступила Янине Викмайер.

Великобритания. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Янина Викмайер (Бельгия) 4:6, 6:4, 6:7

Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. В решающем сете Снигур вела в счёте, однако на тай-брейке упустила преимущество.

Стоит отметить, что это поражение Дарьи стало первым в противостоянии теннисисток.

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В статье: Дарья Снигур
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