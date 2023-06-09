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Новак Джокович взял паузу во втором сете в матче с Алькарасом
Серб продолжил матч
фото - flashscore.com.ua
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович взял медицинский перерыв в середине второго сета полуфинального матча "Ролан Гаррос" с испанцем Карлосом Алькарасом.
В середине второй партии матча при счёте 3:4 Джкович взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, после чего тот некоторое время работал с его запястьем.
На данный момент в игре проходит третий сет. По итогам первых двух счёт равный — 1:1. Первая партия матча завершилась в пользу сербского теннисиста со счётом 6:3. Вторая осталась за Алькарасом – 7:5.
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