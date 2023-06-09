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Новак Джокович одержал уверенную победу в матче с Алькарасом и вышел в финал Ролан Гаррос-2023

Теннис
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Серб не сбавляет оборотов

Новак Джокович одержал уверенную победу в матче с Алькарасом и вышел в финал Ролан Гаррос-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос" — 2023, обыграв в полуфинальном матче первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса.

АТР. Ролан Гаррос. Полуфинал

Новак Джокович - Карлос Алькарас 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. Джокович восемь раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Алькараса три эйса, две двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В финале соревнований "Большого шлема" во Франции Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия), либо с Александром Зверевым (Германия).

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В статье: Новак Джокович
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