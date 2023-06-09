Элина Свитолина снялась с травяного турнира в Хертогенбосе

Украинка теннисистка Элина Свитолина не сыграет на следующей неделе в Нидерландах.

Она должна была сыграть на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, где ей предоставили wild card в основную сетку.

Информацию об отказе от выступления украинка подтвердила btu.org.ua.

Травяную серию Элина начнёт на турнире WTA 250 в Бирмингеме, который пройдёт 19-25 июня.