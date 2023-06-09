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Элина Свитолина снялась с травяного турнира в Хертогенбосе
Причины отказа не сообщаются
instagram.com/elisvitolina
Украинка теннисистка Элина Свитолина не сыграет на следующей неделе в Нидерландах.
Она должна была сыграть на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, где ей предоставили wild card в основную сетку.
Информацию об отказе от выступления украинка подтвердила btu.org.ua.
Травяную серию Элина начнёт на турнире WTA 250 в Бирмингеме, который пройдёт 19-25 июня.
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