Джокович в 34-й раз вышел в финал турнира серии Большого шлема

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович в 34-й раз в своей карьере вышел в финал турниров серии "Большого шлема".

Он также оформил уже седьмой выход в финал "Ролан Гаррос", обыграв в полуфинальном матче текущих соревнований испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

За рекордный 23-й титул "Большого шлема" Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия), либо с Александром Зверевым (Германия).