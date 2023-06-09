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Джокович в 34-й раз вышел в финал турнира серии Большого шлема
Серб показывает отличную игру несмотря на возраст
Фото: Tennis World
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович в 34-й раз в своей карьере вышел в финал турниров серии "Большого шлема".
Он также оформил уже седьмой выход в финал "Ролан Гаррос", обыграв в полуфинальном матче текущих соревнований испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
За рекордный 23-й титул "Большого шлема" Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия), либо с Александром Зверевым (Германия).
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