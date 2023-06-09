  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович в 34-й раз вышел в финал турнира серии Большого шлема
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович в 34-й раз вышел в финал турнира серии Большого шлема

Теннис
(1 голосов)

Серб показывает отличную игру несмотря на возраст

Джокович в 34-й раз вышел в финал турнира серии Большого шлема

Фото: Tennis World

Новина українською

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович в 34-й раз в своей карьере вышел в финал турниров серии "Большого шлема".

Он также оформил уже седьмой выход в финал "Ролан Гаррос", обыграв в полуфинальном матче текущих соревнований испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

За рекордный 23-й титул "Большого шлема" Новак Джокович сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия), либо с Александром Зверевым (Германия).

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович одержал уверенную победу в матче с Алькарасом и вышел в финал Ролан Гаррос-2023
yellow-arrow
Элина Свитолина снялась с травяного турнира в Хертогенбосе
yellow-arrow
Новак Джокович взял паузу во втором сете в матче с Алькарасом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде