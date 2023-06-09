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Джокович: Непросто сохранять такую высокую интенсивность на корте
Серб прокомментировал результаты матча
Фото: The Denver Channel
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович высказался после выхода в финал "Ролан Гаррос" — 2023 над испанцем Карлосом Алькарасом — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
"Непросто сохранять такую высокую интенсивность на корте. Первые полтора сета я очень хорошо играл, к концу второго сета уже он был лучше и заслужил выиграть второй сет. Мне надо было играть агрессивно, иначе это сделал бы он. Он любит такой стиль — динамичный, быстрый, интенсивный, с мощными ударами.
Мне нужно было не только не отставать, но и пытаться быть лучше. Первые два сета шла крайне изнуряющая битва. Невероятно горд, что вышел в ещё один финал. Я очень счастлив", — сказал Джокович во время послематчевого флеш-интервью на корте.
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