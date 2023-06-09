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Рууд обыграл Зверева и вышел в финал Ролан Гаррос-2023
Норвежец всухую обыграл оппонента
Фото: Tennis World USA
Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в финал "Ролан Гаррос" — 2023, уверенно обыграв в полуфинальном матче соревнований представителя Германии Александра Зверева.
Каспер Рууд - Александр Зверев 6:3, 6:4, 6:0
Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В решающем матче на турнире "Большого шлема" во Франции прошлогодний финалист соревнований Рууд сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
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