Рууд обыграл Зверева и вышел в финал Ролан Гаррос-2023

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел в финал "Ролан Гаррос" — 2023, уверенно обыграв в полуфинальном матче соревнований представителя Германии Александра Зверева.

Каспер Рууд - Александр Зверев 6:3, 6:4, 6:0

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Зверева три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В решающем матче на турнире "Большого шлема" во Франции прошлогодний финалист соревнований Рууд сыграет с сербом Новаком Джоковичем.