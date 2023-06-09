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Карлос Алькарас: Досадно, что пошли судороги в конце второго сета
Испанец прокомментировал результаты полуфинального матча
Фото: HBvL
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале "Ролан Гаррос" — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
"Очень обидно. Досадно, что пошли судороги в конце второго сета. В концовке сета было сильное напряжение. Сначала руку, а потом всё тело начали сводить судороги. Я сильно нервничал в начале матча, два сета были очень напряжёнными. Хорошие долгие розыгрыши, дропшоты, комбинация всего.
Надо вынести урок из этого опыта. Придётся с этим разбираться, в следующих матчах у меня будет больше опыта.
На US Open – 2021 против Циципаса у меня тоже были судороги, но не таких сильные. Я бы жалел себя, если бы снялся с матча. Это было бы слишком тяжело для меня. Думал, что в третьем сете будет тяжело, но в четвёртом у меня остаётся 1% шанса на камбэк", — сказал Алькарас на пресс-конференции
Напомним, в начале третьего сета при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего у него начались судороги.
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