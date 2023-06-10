Ангелина Калинина: Сначала россияне забрали мой дом, а теперь его еще и разрушили. Фото

Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала болельщикам, что россияне сделали с ее малой Родиной – Херсонщиной. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Один летний день у бабушки в Новой Каховке.

Каждое утро я просыпалась в 6, чтобы в 7 утра идти на тренировку. Каша, которую я ненавидела, но бабушке не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона. Днем время для себя, а вечером в 16 – вторая тренировка.

И, конечно, моя любимая стена. Мое теннисное детство проходило прямо возле нее, каждый день в конце тренировок я набирала три, а иногда и четырехзначные числа, это был "бонус" и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, видевшей и слезы, и счастья (не знаю, как она меня выдержала).

Эта стена и корты – мое счастливое детство, начало моего пути.

А 6 июня все ушло под воду. Сначала они забрали мой дом, а теперь его еще разрушили.

Но мы все равно победим, как я в свое время победила эту стену.

Даже если нам придется ударить тысячи раз" – написала украинка.