Алькарас о матче с Джоковичем: Все мое тело начало сводить судорогой

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас рассказал о физическом самочувствии в матче 1/2 финала Ролан Гаррос против серба Новака Джоковича (АТР №3).

– Честно говоря, это было очень тяжело для меня. Я разочаровал себя. В таком матче, на который я вышел с отличным настроением, чувствовал себя прекрасно физически… Эти судороги в конце второго сета, в начале третьего сета - это было ужасно. Но, знаете, такие вещи случаются, и я должен с этим смириться.

Первый и второй сет были очень интенсивными, у меня начались судороги в руке. В начале третьего сета это были судороги во всех частях тела, не только в ногах. Руки тоже, все части ног.

Мне было очень тяжело двигаться в третьем сете, а в четвертом, скажем так, у меня был небольшой шанс, но это было очень тяжело – все мое тело начало сводить судорогой.

– Вы можете сказать, почему это произошло? Может быть, это было напряжение?

– Да, от напряжения перед матчем. Я начал поединок и очень нервничал. Первый и второй сеты были очень напряженными. Были очень хорошие розыгрыши, сложные розыгрыши, дропшоты, спринты, длинные обмены. Это комбинация многих вещей. Но, знаете, главное – это напряжение, которое я испытывал в течение двух сетов, – сказал Алькарас.