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Джокович: После финала, если я выиграю, поговорим об истории

Теннис
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А у кого-то еще есть сомнения

Джокович: После финала, если я выиграю, поговорим об истории

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович после победы в полуфинале Ролан Гаррос рассказал о своих впечатлениях от возможности в 34-й раз сразиться за титул Grand Slam.

– Этот вопрос, наверное, лучше задать в воскресенье, но, учитывая все, что вы сказали об исторических достижениях, насколько мотивирует вас возможность выиграть рекордный 23-й Шлем? И думаете ли вы о календарном Большом шлеме?

– Календарный шлем действительно далеко. Но, возможно, не так уж сильно, если я выиграю в воскресенье. Но давайте посмотрим. Я не думаю об этом. В воскресенье просто хочу выиграть еще один шлем, я очень близок. Я знаю это. Знаю это чувство – за карьеру я столько раз его чувствовал. Поэтому я знаю, как мне нужно управлять собой, своими эмоциями, как вести себя завтра и послезавтра и как лучше подойти к финалу.

Я сыграю с кем-то, кто уже был в финалах на турнире Большого шлема. И Каспер, и Зверев играли в финалах, но так и не выиграли титул.

Но опять же опыт на моей стороне, но выиграет ли он матчи? Так я не думаю. Я просто должен хорошо восстановиться, подготовиться к еще одной долгой битве, а после финала, если я выиграю, поговорим об истории – сказал Новак.

Напомним, ранее Карлос Алькарас прокомментировал поражение в полуфинале.

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В статье: Новак Джокович
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Источник:
Sport.ua

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