Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: После финала, если я выиграю, поговорим об истории
А у кого-то еще есть сомнения
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович после
– Этот вопрос, наверное, лучше задать в воскресенье, но, учитывая все, что вы сказали об исторических достижениях, насколько мотивирует вас возможность выиграть рекордный 23-й Шлем? И думаете ли вы о календарном Большом шлеме?
– Календарный шлем действительно далеко. Но, возможно, не так уж сильно, если я выиграю в воскресенье. Но давайте посмотрим. Я не думаю об этом. В воскресенье просто хочу выиграть еще один шлем, я очень близок. Я знаю это. Знаю это чувство – за карьеру я столько раз его чувствовал. Поэтому я знаю, как мне нужно управлять собой, своими эмоциями, как вести себя завтра и послезавтра и как лучше подойти к финалу.
Я сыграю с кем-то, кто уже был в финалах на турнире Большого шлема. И Каспер, и Зверев играли в финалах, но так и не выиграли титул.
Но опять же опыт на моей стороне, но выиграет ли он матчи? Так я не думаю. Я просто должен хорошо восстановиться, подготовиться к еще одной долгой битве, а после финала, если я выиграю, поговорим об истории – сказал Новак.
Напомним, ранее Карлос Алькарас
Популярное сейчас
- Бескрылое чудо Гвардиолы или Кубковый король Индзаги? Манчестер Сити - Интер: Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 10.06.2023
- Металлург (Запорожье) - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины
- Еще один украинец в MLS, возможная замена Лунину в Реале, Йовичевич устал от Шахтера. Главные новости за девятое июня
- Леся Цуренко прокомментировала поражение в 1/8 финала Ролан Гаррос
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО