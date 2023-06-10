Мухова: Я не буду фаворитом в матче со Швентек

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA №43) прокомментировала свои ожидания от финального матча Ролан Гаррос против польки Иги Швентек (WTA №1). Отметим, что все предыдущие 5 матчей против теннисисток из ТОП 3 Мухова выигрывала.

"Я не знала об этом (улыбается). Возможно, дело в моей игре, боевом духе и всем этом вместе взятом. В полуфинале была адская борьба, и я выложилась по полной. Это дало свои плоды. Может быть, именно поэтому.

Буду ли из-за этого фаворитом в матче с Игой? Нет, я не думаю. Да, это приятная статистика, и она показывает мне, что я могу играть против таких игроков. Я могу конкурировать и очевидно, что все наши матчи были очень равны. Даже когда у Арины был матчбол, ты все равно не знаешь, выигрываешь или проигрываешь, но это прекрасно отдавать себе отчет, что у меня есть шанс выиграть, и я выиграю у лучших игроков, и это, конечно, повышает мою уверенность" – сказала Каролина.

Напомним, что финальный матч женской сетки Ролан Гаррос состоится сегодня, 10 июня, в 16:00 по киевскому времени.