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Мухова: Я хотела сосредоточиться на подаче, но так и не смогла

Теннис
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Прекрасное выступление на Grand Slam

Мухова: Я хотела сосредоточиться на подаче, но так и не смогла

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA №43) после поражения в финале Ролан Гаррос прокомментировала свои ощущения от турнира и решающего поединка.

– В чем была разница в этом матче?

– Вы могли увидеть разницу в первые полтора сета. Я была немного медленной, когда Ига обычно отлично начинает матчи. Когда она набирает ход, ее тяжело сбить. Но я пыталась сломать ее ритм игры. Когда во втором сете я смогла получить брейк – немного ожила. В третьем сете разница уже не была столь велика. Мы обе имели шансы. Но я не использовала их так хорошо, как Швентек.

– Как вы смогли сдержать этот импульс Швентек, которая до этого еще не проигрывала сет в финале?

– Думаю, нужно время, когда пытаюсь сломать ритм соперницы. Я просто приняла ее игру и сыграла агрессивно. Думаю, это сработало. Видела, что у нее было немного проблем со мной, она была напряженной, начала ошибаться.

Потом я рискнула во втором сете и почувствовала, что импульс немного сместился на мою сторону. Хорошее было начало и в третьем сете. Но Ига – первая ракетка мира. Мне приходилось стараться все больше и больше. Это был очень близкий матч.

– Вы думали в третьем сете что-то вроде: "Мне нужно удержать всего две подачи – и я выиграю Ролан Гаррос"?

– У меня не было такого в голове, что выиграю два гейма и заберу титул ТБШ. Хотела делать хорошие подачи, особенно первые, чтобы заработать быстрые очки.

Но это по ходу матча сработало не так хорошо, наверное, вмешалась Ига, которая сыграла просто невероятно на приеме, не отдала мне ни одного лёгкого очка. Я хотела сосредоточиться на подаче, но так и не смогла. Старалась что-то изменить, но не удалось, – сказала Мухова.

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В статье: Каролина Мухова
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Источник:
ua.tribuna

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