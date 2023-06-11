Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль поздравил польскую теннисистку, первую ракетку планеты Игу Швонтек с победой на Открытом чемпионате Франции - Ролан Гаррос. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Швентек заявила , что поддерживает украинцев и выступила против войны.