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Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото
От мастера к мастеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль поздравил польскую теннисистку, первую ракетку планеты Игу Швонтек с
Напомним, ранее Швентек
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