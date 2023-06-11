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Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото

Теннис
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От мастера к мастеру

Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль поздравил польскую теннисистку, первую ракетку планеты Игу Швонтек с победой на Открытом чемпионате Франции - Ролан Гаррос. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Instagram.

Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото - изображение 1Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Швентек заявила, что поддерживает украинцев и выступила против войны.

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В статье: Рафаэль Надаль Ига Швёнтек
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