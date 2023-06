Новак Джокович - победитель турнира Ролан Гаррос 2023

Сегодня проходил финал в рамках турнира Ролан Гаррос. Победителем турнира стал серб Новак Джокович, который соревновался с норвежцем Каспером Руудом. Матч закончился победой серба в трех сетах.

В первом между соперниками была борьба. Игра перешла к тай-брейку, где Джокович победил 7:1. Во втором сете уверенно победил серб - 6:3. В третьем игра также была равной, некоторый период лидировал Рууд, но Новак сравнял счет и победил 7:5.



Джокович сделал 11 подач на вылет против 4-х у Рууда. По двойным ошибкам у них равенство - 1:1. За сербом 52 виннера, у оппонента - 31.

Для победителя этот финал стал седьмым на Ролан Гаррос и 34 на турнирах серии Grand Slam. В его активе два титула Открытого чемпионата Франции (2016 и 2021 годы) и теперь он добавил еще один.

Сегодняшняя победа стала для него 23 на турнирах Grand Slam. Теперь Новак стал рекордсменом по количеству титулов на Шлемах.

Между теннисистами это была пятая встреча. Общий счет лично между ними 5:0 в пользу серба.

Благодаря этой победе Джокович снова стал первым номером в мире. Каспер Рууд остался четвертым.

???? Forever raising the bar ????@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



