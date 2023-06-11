  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович - победитель турнира Ролан Гаррос 2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович - победитель турнира Ролан Гаррос 2023

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Теннисист вновь стал первым номером в мире

Новак Джокович - победитель турнира Ролан Гаррос 2023

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня проходил финал в рамках турнира Ролан Гаррос. Победителем турнира стал серб Новак Джокович, который соревновался с норвежцем Каспером Руудом. Матч закончился победой серба в трех сетах.

В первом между соперниками была борьба. Игра перешла к тай-брейку, где Джокович победил 7:1. Во втором сете уверенно победил серб - 6:3. В третьем игра также была равной, некоторый период лидировал Рууд, но Новак сравнял счет и победил 7:5.

Джокович сделал 11 подач на вылет против 4-х у Рууда. По двойным ошибкам у них равенство - 1:1. За сербом 52 виннера, у оппонента - 31.

Для победителя этот финал стал седьмым на Ролан Гаррос и 34 на турнирах серии Grand Slam. В его активе два титула Открытого чемпионата Франции (2016 и 2021 годы) и теперь он добавил еще один.

Сегодняшняя победа стала для него 23 на турнирах Grand Slam. Теперь Новак стал рекордсменом по количеству титулов на Шлемах.

Между теннисистами это была пятая встреча. Общий счет лично между ними 5:0 в пользу серба.

Благодаря этой победе Джокович снова стал первым номером в мире. Каспер Рууд остался четвертым.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе и Ибра встретились на финале Ролан Гаросс. ФОТО
yellow-arrow
Надаль мило поздравил Швентек с победой на Ролан Гаррос. Фото
yellow-arrow
Джокович – Рууд: Прямая видео-онлайн трансляция финального матча Roland Garros 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос Каспер Рууд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде