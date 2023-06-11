Джокович стал рекордсменом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема

Серб Новак Джокович стал рекордсменом в истории тенниса по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю спортсмен обошел легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Триумфальным для Джоковича стал финал Ролан Гаррос 2023, в котором Новак одолел Каспера Рууда в трех сетах. Теперь у серба 23 титула Большого шлема, 22 остается у Надаля, 20 у Федерера, который уже завершил карьеру.

Свой первый ТБШ Джокович выиграл еще в 2008 году. С 2011 года Джокович только в течение одного сезона завершил без хотя бы одной победы на Мейджоре.

На счету 36-летнего Новака 10 побед на Australian Open, 3 на Ролан Гаррос, 7 на Уимблдоне и 3 на US Open.