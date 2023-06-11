Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович стал рекордсменом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Превзошел Надаля и Федерера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серб Новак Джокович стал рекордсменом в истории тенниса по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю спортсмен обошел легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
Триумфальным для Джоковича стал финал Ролан Гаррос 2023, в котором
Свой первый ТБШ Джокович выиграл еще в 2008 году. С 2011 года Джокович только в течение одного сезона завершил без хотя бы одной победы на Мейджоре.
На счету 36-летнего Новака 10 побед на Australian Open, 3 на Ролан Гаррос, 7 на Уимблдоне и 3 на US Open.
Популярное сейчас
- Бойцы Азова взяли в плен российского снайпера из подразделения Шторм-z
- Разнесли вдребезги. ВИДЕО, как ВСУ накрыли колону россиян в Запорожской области
- В УЕФА, несмотря на дисквалификацию, насчитали России баллы в Таблицу коэффициентов. Они выше, чем у 29-ти Ассоциаций
- Эстонская теннисистка Контавейт: То, что говорит Соболенко не имеет отношения к реальности
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО