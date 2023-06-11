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Джокович стал рекордсменом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема

Теннис
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Превзошел Надаля и Федерера

Джокович стал рекордсменом по количеству побед на турнирах серии Большого шлема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Серб Новак Джокович стал рекордсменом в истории тенниса по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. По этому показателю спортсмен обошел легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Триумфальным для Джоковича стал финал Ролан Гаррос 2023, в котором Новак одолел Каспера Рууда в трех сетах. Теперь у серба 23 титула Большого шлема, 22 остается у Надаля, 20 у Федерера, который уже завершил карьеру.

Свой первый ТБШ Джокович выиграл еще в 2008 году. С 2011 года Джокович только в течение одного сезона завершил без хотя бы одной победы на Мейджоре.

На счету 36-летнего Новака 10 побед на Australian Open, 3 на Ролан Гаррос, 7 на Уимблдоне и 3 на US Open.

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В статье: Новак Джокович
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