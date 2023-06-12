  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ФОТО. Джокович поучаствовал в фотосессии чемпиона Ролан Гаррос с трофеем на фоне Эйфелевой башни
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Джокович поучаствовал в фотосессии чемпиона Ролан Гаррос с трофеем на фоне Эйфелевой башни

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Серб выиграл 23-й титул

ФОТО. Джокович поучаствовал в фотосессии чемпиона Ролан Гаррос с трофеем на фоне Эйфелевой башни

Фото: twitter.com

Новина українською

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял участие в традиционной фотосессии чемпиона "Ролан Гаррос" с трофеем на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах "Большого шлема", что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.

По теме
yellow-arrow
Илья Марченко и Виталий Сачко вышли в основную сетку турнира в Словакии
yellow-arrow
Ришар Гаске вышел во второй круг турнира в Штутгарте, где сыграет с Циципасом
yellow-arrow
Новак Джокович заработал более двух миллионов евро за Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде