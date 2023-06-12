ФОТО. Джокович поучаствовал в фотосессии чемпиона Ролан Гаррос с трофеем на фоне Эйфелевой башни

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял участие в традиционной фотосессии чемпиона "Ролан Гаррос" с трофеем на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах "Большого шлема", что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.