Бывший тренер сестер Уильямс: Ига Швёнтек теперь лучшая

Тренер Рик Макки, работавший с сёстрами Уильямс, рассказал, что думает о польской теннисистке Иге Швёнтек.

"Ига теперь лучшая. У любого, кто выиграл 37 встреч подряд, как она в прошлом году, есть доказательства преимущества. И, как мы все знаем, теннис — это игра на сантиметры, и она по-прежнему доминирует.

Она только что выиграла свой четвёртый турнир "Большого Шлема", третий Открытый чемпионат Франции. Она лидер тура. Женский теннис стал намного более плавным. У Наоми Осаки есть проблемы с материнством, и Серена Уильямс уже сошла со спортивной сцены. Ига не отпускает своё доминирование, так что это реальная ситуация в спорте. Это показывает, что лучшее для неё ещё впереди", — приводит слова тренера польское издание Sport.pl со ссылкой на эфир NBC News.