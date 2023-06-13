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Бывший тренер сестер Уильямс: Ига Швёнтек теперь лучшая
Экс-тренер рассказал о превосходстве польской теннисистки
Фото: ABS-CBN News
Тренер Рик Макки, работавший с сёстрами Уильямс, рассказал, что думает о польской теннисистке Иге Швёнтек.
"Ига теперь лучшая. У любого, кто выиграл 37 встреч подряд, как она в прошлом году, есть доказательства преимущества. И, как мы все знаем, теннис — это игра на сантиметры, и она по-прежнему доминирует.
Она только что выиграла свой четвёртый турнир "Большого Шлема", третий Открытый чемпионат Франции. Она лидер тура. Женский теннис стал намного более плавным. У Наоми Осаки есть проблемы с материнством, и Серена Уильямс уже сошла со спортивной сцены. Ига не отпускает своё доминирование, так что это реальная ситуация в спорте. Это показывает, что лучшее для неё ещё впереди", — приводит слова тренера польское издание Sport.pl со ссылкой на эфир NBC News.
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