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Финалистка Australian Open-2018 Элизе Мертенс снялась с турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
У теннисистки проблемы с поясницей
Фото: Het Nieuwsblad
28-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс отказалась от участия в травяном турнире WTA-250, проходящем в Хертогенбосхе (Нидерланды), из-за проблем с поясницей, которые беспокоили спортсменку ещё во время "Ролан Гаррос".
13 июня Мертенс должна была встретиться в матче первого круга турнира с австралийской теннисисткой Присциллой Хон. Вместо бельгийки на соревнованиях теперь выступит в качестве лаки-лузера американка Сачия Викери.
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 12 по 18 июня.
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