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Финалистка Australian Open-2018 Элизе Мертенс снялась с турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Теннис
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У теннисистки проблемы с поясницей

Финалистка Australian Open-2018 Элизе Мертенс снялась с турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Фото: Het Nieuwsblad

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28-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элисе Мертенс отказалась от участия в травяном турнире WTA-250, проходящем в Хертогенбосхе (Нидерланды), из-за проблем с поясницей, которые беспокоили спортсменку ещё во время "Ролан Гаррос".

13 июня Мертенс должна была встретиться в матче первого круга турнира с австралийской теннисисткой Присциллой Хон. Вместо бельгийки на соревнованиях теперь выступит в качестве лаки-лузера американка Сачия Викери.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 12 по 18 июня.

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В статье: Элис Мертенс
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