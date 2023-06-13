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Винус Уильямс уступила 17-летней теннисистке на старте турнира в Хертогенбосхе

Теннис
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Американка уступила в трехсетовом матче

Винус Уильямс уступила 17-летней теннисистке на старте турнира в Хертогенбосхе

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42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс, семикратная победительница турниров "Большого шлема", проиграла в первом круге турнира WTA-250, проходящего на травяном покрытии в Хертогенбосхе (Нидерланды). Она потерпела поражение от 17-летней представительницы Швейцарии Селин Наэф (202).

WTA-250. Хертогенбосх

Винус Уильямс - Селин Наэф 6:3, 6:7 (3:7), 2:6

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Винус Уильямс, выступавшая на турнире по уайлд-кард, за это время выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы, Селин Наэф, — три выполненных эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти и три двойные ошибки.

В следующем круге швейцарская теннисистка сыграет с американкой Кэти Макнелли.

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