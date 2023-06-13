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Братислава. Виталий Сачко вышел во второй круг соревнований

Теннис
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Украинец уверенно выиграл решающий сет

Братислава. Виталий Сачко вышел во второй круг соревнований

Новина українською

Виталий Сачко вышел во второй круг турнира в Братиславе. На старте соревнований он обыграл представителя Словакии Йозефа Ковалика.

Братислава, Словакия. 13 июня. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Йозеф Ковалик (Словакия) 7:6(1), 5:7, 6:0

Украинцу понадобилось два с половиной часа. За это время Сачко выполнил десять эйсов, допустив три двойные ошибки, реализовал половину из десяти брейк-поинтов и проиграл три гейма на своей подаче.

В следующем раунде соревнований Виталий встретится с победителем матча Илья Марченко - Дино Прижмич.

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В статье: Виталий Сачко
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