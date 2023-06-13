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Ангелина Калинина одержала уверенную победу на турнире в Великобритании

Теннис
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Украинка не проиграла ни единого сета

Ангелина Калинина одержала уверенную победу на турнире в Великобритании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина вышла во второй круг на турнире WTA в Великобритании. На старте соревнований она обыграла представительницу Испании Нурию Паррисас Диас.

Великобритания. 13 июня. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Нурия Паррисас Диас (Испания) 7:5, 6:3

Матч продлился полтора часа. Калинина подала четыре подачи навылет, рсовершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 10 брейкпоинтов.

Следующей соперницей Ангелины станет Гарриэт Дарт.

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В статье: Ангелина Калинина
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