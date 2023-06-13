Надежда Киченок покидает парный турнир в Великобритании

Надежда Киченок и Алиция Росольска покидают турнир WTA в Великобритании. Украинско-польская пара уступила дуету У Фансень/Чжу Линь.

Киченок и Росольска провели первый совместный турнир. Соперницы Фансень и Линь определятся позже.

Ноттингем, Великобритания. 13 июня Первый круг

Надежда Киченок/Алиция Росольска (Украина/Польша) - У Фансень/Чжу Линь (Китайский Тайбэй/Китай) 5:7, 6:1, 7-10