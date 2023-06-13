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Снигур высказалась о победе над десятой ракеткой мира

Теннис
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Украинка совершила невероятное

Снигур высказалась о победе над десятой ракеткой мира

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур поделилась эмоциями после победы над Беатрис Аддад Мая в первом круге турнира в Ноттингеме.

"Это что-то нереальное! Беатрис - действительно замечательная теннисистка, она сыграла в полуфинале Ролан Гаррос. Я хочу поблагодарить её за этот матч. Я просто старалась сыграть как можно лучше. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас обеих, всех украинских болельщиков, которые поддерживали меня. Большое вам спасибо!

Что значит для меня эта поддержка, учитывая все события дома? Я люблю Великобританию, потому что я выиграла здесь юниорский Уимблдон. Я люблю траву, это моё любимое покрытие, я люблю британских болельщиков. Я получила столько удовольствия от сегодняшнего выступления. К тому же мы играли на центральном корте - это действительно отличный опыт для меня.

Когда я узнала, что сыграю сегодня? Я была в номере, когда директор турнира позвонил и сказал, что я "лаки лузер" и играю вторым запуском. Я сразу же подумала, что мне надо разогреться, надо собраться психологически. Тогда я не понимала, что произошло, на самом деле. Это невероятно."

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В статье: Дарья Снигур
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Источник:
BTU

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