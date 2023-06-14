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Тренер Швёнтек подтвердил участие польской теннисистки на турнире в Бад-Хомбурге
Теннисистка будет улучшать навыки игры на траве
Фото: tennisnet
Тренер первой ракетки мира из Польши Иги Швёнтек Томаш Викторовски, подтвердил, что теннисистка выступит на травяном турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).
"Сегодня мы планировали, когда полетим в Германию и как будем там готовиться. Это будет подготовительный турнир к Уимблдону, а оттуда мы полетим в Лондон. Посмотрим, в какой день. Мы должны работать и готовиться, а также развивать навыки Иги в игре на траве. У нас на это мало времени, но мы постараемся использовать его по максимуму", — приводит слова тренера Швёнтек польское издание Sport.pl со ссылкой на эфир Canal+ Sport.
Напомним, что соревнования пройдут с 25 июня по 1 июля.
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