Тренер Швёнтек подтвердил участие польской теннисистки на турнире в Бад-Хомбурге

Тренер первой ракетки мира из Польши Иги Швёнтек Томаш Викторовски, подтвердил, что теннисистка выступит на травяном турнире WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

"Сегодня мы планировали, когда полетим в Германию и как будем там готовиться. Это будет подготовительный турнир к Уимблдону, а оттуда мы полетим в Лондон. Посмотрим, в какой день. Мы должны работать и готовиться, а также развивать навыки Иги в игре на траве. У нас на это мало времени, но мы постараемся использовать его по максимуму", — приводит слова тренера Швёнтек польское издание Sport.pl со ссылкой на эфир Canal+ Sport.

Напомним, что соревнования пройдут с 25 июня по 1 июля.