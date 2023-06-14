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Участники Уимблдона-2023 получат рекордные призовые
Призовой фонд увеличен на 11,2 процента
Фото: sport.ru
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил, что общий призовой фонд Уимблдона 2023 года составит рекордные £ 44,7 млн (около € 52 млн).
Призовой фонд нового розыгрыша турнира увеличен на 11,2% по сравнению с прошлым годом и на 17,1% по сравнению с соревнованиями до пандемии коронавируса в 2019 году. Победители и теннисисты, занявшие вторые места турнира в мужском и женском одиночном разряде, получат £ 2,35 млн (примерно € 2,75 млн) и £ 1,175 млн (около € 1,4 млн) соответственно. Призовой фонд в мужских и женских соревнованиях в парном разряде увеличится на 10,7% по сравнению с 2022 годом.
"Мы рады сообщить о рекордном призовом фонде, который будет в этом году на Уимблдоне. Наша цель состоит в том, чтобы оказать заслуженную поддержку игрокам", — отметил председатель клуба Ян Хьюитт.
Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.
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