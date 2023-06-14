Циципас:Кирьос привнёс баскетбол в теннис

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об австралийце Нике Кирьосе и вспомнил их матч на Уимблдоне в 2022 году.

"Он привнёс баскетбол НБА в теннис. Я бы назвал это необразованным подходом к игре в теннис. Вы же знаете, теннис — это спорт джентльменов, всё дело в уважении. Мы не играем в баскетбол. Когда мы играли в прошлом году, я чувствовал, что он пытается нарушить ритм моей игры. Не было никакого уважения с его стороны. Он не переставая играл на нервах. Он просто любит внимание. И если он ничего из этого не получает, это полное уничтожение", — сказал Циципас в эпизоде сериала Netflix "Брейк-пойнт".

Напомним, Циципас и Кирьос встретились на Уимблдоне в прошлом году в матче третьего круга