Ализе Корне вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Французская теннисистка Ализе Корне вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания).

В матче второго круга соревнований Корне нанесла поражение первой сеяной гречанке Марии Саккари.

Ализе Корне - Мария Саккари 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Корне трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Саккари выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в полуфинал Корне сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной итальянкой Камилой Джорджи и представительницей США Элизабет Мандлик.