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Никола Йокич может пропустить чемпионат мира
У баскетболиста запланировано семейное торжество
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Участие звёздного центрового "Денвер Наггетс" Николы Йокича на чемпионате мира в составе сборной Сербии остаётся под вопросом, пишет The Athletic.
По информации источника, Йокич может пропустить чемпионат мира по баскетболу — 2023, который состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Сообщается, что на этот период в семье Йокича запланировано большое и важное торжество. Сам спортсмен уклонился от ответа об участии в мировом первенстве во время пресс-конференции после победы в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.
Напомним, "Денвер Наггетс" со счётом 4-1 обыграл "Майами Хит" в финальной серии плей-офф НБА и впервые в своей истории завоевал титул чемпионов.
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