Фелисьяно Лопес стал директором Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, проводящий последний сезон в карьере, стал директором Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба соревнований.

На этом посту 41-летний испанский теннисист сменил Давида Феррера, который был директором турнира с середины до конца 2022 года. В декабре прошлого года Феррер стал капитаном сборной Испании на Кубке Дэвиса.

Лопес является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) в составе сборной Испании.

Напомним, плей-офф Кубка Дэвиса пройдёт в ноябре 2023 года.