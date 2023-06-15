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ФОТО. Новаку Джоковичу подарили золотую ракетку в честь 23-го титула серии Большого шлема
Серб получил такой подарок от компании-производителя спортивного инвентаря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания-производитель спортивного инвентаря Head подарила сербу Новаку Джоковичу сувенир в виде золотой ракетки в честь завоевания им рекордного 23-го титула "Большого шлема" после победы на "Ролан Гаррос".
Как указал производитель, ракетка из золота выполнена в единственном эксклюзивном экземпляре. Её вес составляет 8 кг.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда (4) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
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