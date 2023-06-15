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Дарья Снигур покидает турнир в Великобритании во втором круге соревнований
Украинка не смогла удержать преимущество
Фото: Tek Deeps
Украинка Дарья Снигур покинула турнир WTA в Великобритании. Во втором круге соревнований украинка обыграла Кэти Бултер из Великобритании.
Великобритания. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 5:7, 3:6
В первом сете украинская теннисистка вела в счете, но позже проиграла пять из следующих шести геймов.
Отметим, что по ходу матча Снигур дважды обращалась за помощью к врачу.
В следующем круге соревнований Бултер сыграет с Гарриет Дарт.
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