  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Снигур покидает турнир в Великобритании во втором круге соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Снигур покидает турнир в Великобритании во втором круге соревнований

Теннис
(1 голосов)

Украинка не смогла удержать преимущество

Дарья Снигур покидает турнир в Великобритании во втором круге соревнований

Фото: Tek Deeps

Новина українською

Украинка Дарья Снигур покинула турнир WTA в Великобритании. Во втором круге соревнований украинка обыграла Кэти Бултер из Великобритании.

Великобритания. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 5:7, 3:6

В первом сете украинская теннисистка вела в счете, но позже проиграла пять из следующих шести геймов.

Отметим, что по ходу матча Снигур дважды обращалась за помощью к врачу.

В следующем круге соревнований Бултер сыграет с Гарриет Дарт.

По теме
yellow-arrow
Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 в Галле
yellow-arrow
Великобритания. Ангелина Калинина не смогла обыграть Гарриэт Дарт во втором круге соревнований
yellow-arrow
Виталий Сачко обыграл Илью Марченко во втором круге турнира в Словакии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде