Дарья Снигур покидает турнир в Великобритании во втором круге соревнований

Украинка Дарья Снигур покинула турнир WTA в Великобритании. Во втором круге соревнований украинка обыграла Кэти Бултер из Великобритании.

Великобритания. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Кэти Бултер (Великобритания) 5:7, 3:6

В первом сете украинская теннисистка вела в счете, но позже проиграла пять из следующих шести геймов.

Отметим, что по ходу матча Снигур дважды обращалась за помощью к врачу.

В следующем круге соревнований Бултер сыграет с Гарриет Дарт.