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Виталий Сачко обыграл Илью Марченко во втором круге турнира в Словакии

Теннис
(1 голосов)

Дуэль украинцев

Виталий Сачко обыграл Илью Марченко во втором круге турнира в Словакии

Фото: ITF

Новина українською

Виталий Сачко одержал победу во втором круге турнира в Братиславе. Его соперником был украинец Илья Марченко.

Братислава, Словакия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Илья Марченко (Украина) 7:5, 6:1

Для теннисистов эта встреча стала третей. Во всех предыдущих матчах победу одерживал Виталий Сачко.

Сачко в четвёртый раз в этом году сыграет в четвертьфинале и будет бороться за первый полуфинал с победителем матча Мохамед Сафват - Федерико Кориа.

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В статье: Виталий Сачко
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