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Виталий Сачко обыграл Илью Марченко во втором круге турнира в Словакии
Дуэль украинцев
Фото: ITF
Виталий Сачко одержал победу во втором круге турнира в Братиславе. Его соперником был украинец Илья Марченко.
Братислава, Словакия. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Илья Марченко (Украина) 7:5, 6:1
Для теннисистов эта встреча стала третей. Во всех предыдущих матчах победу одерживал Виталий Сачко.
Сачко в четвёртый раз в этом году сыграет в четвертьфинале и будет бороться за первый полуфинал с победителем матча Мохамед Сафват - Федерико Кориа.
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