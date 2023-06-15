Виталий Сачко обыграл Илью Марченко во втором круге турнира в Словакии

Виталий Сачко одержал победу во втором круге турнира в Братиславе. Его соперником был украинец Илья Марченко.

Братислава, Словакия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Илья Марченко (Украина) 7:5, 6:1

Для теннисистов эта встреча стала третей. Во всех предыдущих матчах победу одерживал Виталий Сачко.

Сачко в четвёртый раз в этом году сыграет в четвертьфинале и будет бороться за первый полуфинал с победителем матча Мохамед Сафват - Федерико Кориа.