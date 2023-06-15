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Великобритания. Ангелина Калинина не смогла обыграть Гарриэт Дарт во втором круге соревнований

Теннис
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Украинка програла все два сета

Великобритания. Ангелина Калинина не смогла обыграть Гарриэт Дарт во втором круге соревнований

Фото: Ubitennis

Новина українською

Ангелина Калинина покинула турнир WTA в Великобритании. В матче второго круга теннисистка украинка уступила Гарриэт Дарт.

Ноттингем, Великобритания. 15 июня. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Гарриэт Дарт (Великобритания) 0:6, 5:7

В четвертьфинале Дарт встретится со своей соотечественницей Кэти Бултер, которая сегодня победила украинку Дарью Снигур.

Ангелина Калинина продолжит участие в парном разряде, в котором выступает вместе с француженкой Ализе Корне.

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В статье: Ангелина Калинина
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