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Великобритания. Ангелина Калинина не смогла обыграть Гарриэт Дарт во втором круге соревнований
Украинка програла все два сета
Фото: Ubitennis
Ангелина Калинина покинула турнир WTA в Великобритании. В матче второго круга теннисистка украинка уступила Гарриэт Дарт.
Ноттингем, Великобритания. 15 июня. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Гарриэт Дарт (Великобритания) 0:6, 5:7
В четвертьфинале Дарт встретится со своей соотечественницей Кэти Бултер, которая сегодня победила украинку Дарью Снигур.
Ангелина Калинина продолжит участие в парном разряде, в котором выступает вместе с француженкой Ализе Корне.
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