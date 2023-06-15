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Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 в Галле
Теннисиста заменит Ву Ибин
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финалист "Ролан Гаррос" — 2023, четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 на травяном покрытии, который пройдёт в Галле (Германия).
Вместо Рууда в основной сетке турнира выступит китайский теннисист Ву Ибин. Таким образом, норвежец в этом сезоне не проведёт ни одного турнира на траве до Уимблдона, стартующего 3 июля в Лондоне.
На завершившемся "Ролан Гаррос" — 2023 Каспер уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.
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