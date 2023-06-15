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Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 в Галле

Теннис
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Теннисиста заменит Ву Ибин

Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 в Галле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Финалист "Ролан Гаррос" — 2023, четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд снялся с турнира категории ATP-500 на травяном покрытии, который пройдёт в Галле (Германия).

Вместо Рууда в основной сетке турнира выступит китайский теннисист Ву Ибин. Таким образом, норвежец в этом сезоне не проведёт ни одного турнира на траве до Уимблдона, стартующего 3 июля в Лондоне.

На завершившемся "Ролан Гаррос" — 2023 Каспер уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.

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В статье: Каспер Рууд
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