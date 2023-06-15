Японская теннисистка Мию Като оштрафовали за инцидент с болгёрл на Ролан Гаррос

Японская теннисистка Мию Като сообщила, что её оштрафовали за инцидент, произошедший с болгёрл в матче 1/8 финала турнира "Ролан Гаррос" — 2023.

"Меня оштрафовали за инцидент на Открытом чемпионате Франции, а также отклонили мою апелляцию на решение о лишении меня призовых и рейтинговых очков. Поэтому всё, что я могу продолжать делать, это идти вперёд", — написала Като на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по ходу второго сета Като, игравшая в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади, ненамеренно ударила мячом в бллгёрл, из-за чего та расплакалась.