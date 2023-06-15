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Стефанос Циципас уступил в первом травяном матче сезона

Теннис
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Теннисист не смог обыграть Ришара Гаске

Стефанос Циципас уступил в первом травяном матче сезона

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл свой первый матч на соревновании с травяным покрытием в сезоне-2023.

Во втором круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) он уступил 36-летнему французу Ришару Гаске.

Стефанос Циципас - Ришар Гаске 7:6 (10:8), 2:6, 7:5

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. В первом сете соперники обменялись брейками, и исход партии решался уже на тай-брейке, который выиграл француз. Во второй партии Циципас выиграл два первых гейма на подаче соперника и удержал преимущество до конца сета. В третьей партии теннисисты дошли до счёта 5:5 без брейков, но Стефанос не сумел выиграть гейм на своей подаче при счёте 5:6 — Гаске довёл встречу до победы с пятого матчбола.

В четвертьфинале француз встретится с 24-й ракеткой мира, 33-летним немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом.

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В статье: Стефанос Циципас
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