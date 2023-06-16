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Роджер Федерер: Должен сказать, что жизнь на пенсии хороша

Теннис
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Теннисист рассказал, как проводит свободное время

Роджер Федерер: Должен сказать, что жизнь на пенсии хороша

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема", завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о жизни после завершения выступлений.

"Должен сказать, что жизнь на пенсии хороша. То, что ты больше не подвергаешь тело мучениям, — это лучшая часть. Конечно, мне до сих пор нравится выходить на теннисный корт, особенно с моими детьми. Всякий раз, когда появляется возможность вернуться на корт, я радуюсь", — приводит слова Федерера Daily Mail.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.

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В статье: Роджер Федерер
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