Каспер Рууд примет участие в Кубке Лэйвера—2023

Финалист "Ролан Гаррос" — 2023, четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд выступит на Кубке Лэйвера — 2023 в составе сборной Европы, пишет пресс-служба турнира.

Норвежский спортсмен присоединится к греку Стефаносу Циципасу, датчанину Хольгеру Руне и Андрей Рублёв, которые ранее подтвердили своё участие на турнире. Капитаном команды Европы будет Бьорн Борг.

"Каспер — исключительно талантливый и целеустремлённый молодой спортсмен. Я не сомневаюсь, что он скоро прорвётся. Он уже зарекомендовал себя как ценный игрок. Иметь его в команде Европы — привилегия для нас", — отметил Борг.