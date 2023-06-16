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Каспер Рууд примет участие в Кубке Лэйвера—2023

Теннис
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Он выступит в составе сборной Европы

Каспер Рууд примет участие в Кубке Лэйвера—2023

Фото: NU.nl

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Финалист "Ролан Гаррос" — 2023, четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд выступит на Кубке Лэйвера — 2023 в составе сборной Европы, пишет пресс-служба турнира.

Норвежский спортсмен присоединится к греку Стефаносу Циципасу, датчанину Хольгеру Руне и Андрей Рублёв, которые ранее подтвердили своё участие на турнире. Капитаном команды Европы будет Бьорн Борг.

"Каспер — исключительно талантливый и целеустремлённый молодой спортсмен. Я не сомневаюсь, что он скоро прорвётся. Он уже зарекомендовал себя как ценный игрок. Иметь его в команде Европы — привилегия для нас", — отметил Борг.

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В статье: Каспер Рууд
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