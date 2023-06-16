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Ализа Корне пробилась в полуфинал турнира в Ноттингеме 

Теннис
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Теннисистка имеет неплохие шансы на победу в соревнованиях

Ализа Корне пробилась в полуфинал турнира в Ноттингеме 

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Французская теннисистка Ализе Корне вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания).

В четвертьфинале соревнований Корне нанесла поражение американке Элизабет Мандлик.

Ализе Корне - Элизабет Мандлик 6:3, 4:6, 6:3

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Корне дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Мандлик не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Ноттингеме Корне сыграет с британкой Джоди Бёррэдж/

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В статье: Ализе Корне
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