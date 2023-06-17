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Калинина о российских оккупантах: Они не люди

Теннис
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Нация гнилых уродов

Калинина о российских оккупантах: Они не люди

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №25) рассказала о личных переживаниях, связанных с разрушением Каховской ГЭС российскими оккупантами.

"Я провела там все свое детство, училась там в школе, там проходили мои теннисные тренировки, там начинала свой путь.

Я часто вспоминаю летние дни, особенно в детстве. Очень сложно об этом говорить... Я каждый день просыпалась в 6 утра, шла с бабушкой на теннисный корт, у нас была первая тренировка, потом возвращалась домой, после еще одна тренировка, фитнес-игры или что-то еще в группе, потому что там было очень много детей. Я росла в очень конкурентной среде, потому что у нас там были сотни игроков моего возраста и старше, так что это было.

Я не могу этого забыть, но то, что произошло сейчас... У меня нет слов для этого, потому что сначала они захватили эту территорию, они оккупировали эту территорию, а теперь разбомбили, и из-за этого взрыва вся вода просто накрыла весь город. .. Ну что я могу сказать? Они не люди" – сказала Ангелина.

Напомним, что ранее Элиз Корне пробилась в полуфинал турнира в Ноттингеме.

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В статье: Ангелина Калинина
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