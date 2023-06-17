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Ястремская не оставила шансов Цуренко в квалификации Бирмингема
Еще один раунд
Фото: Getty Images
Сегодня, 17 июня, в рамках первого раунда квалификации турнира в Бирмингеме (Великобритания) между собой встретились две украинки – Даяна Ястремская (WTA №135) и Леся Цуренко (WTA №45).
Уверенную победу со счетом 2-0 (6-2; 6-2) неожиданно одержала спортсменка, у которой ниже рейтинг.
Матч длился 1 час и 14 минут. На счету Ястремской 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 13 реализованных брейков, 6 из 7 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.
В финале квалификации Даяна сыграет против победительницы матча Джессика Понше – Тереза Мартинцова.
Напомним, что ранее Калинина
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