Ястремская не оставила шансов Цуренко в квалификации Бирмингема

Сегодня, 17 июня, в рамках первого раунда квалификации турнира в Бирмингеме (Великобритания) между собой встретились две украинки – Даяна Ястремская (WTA №135) и Леся Цуренко (WTA №45).

Уверенную победу со счетом 2-0 (6-2; 6-2) неожиданно одержала спортсменка, у которой ниже рейтинг.

Матч длился 1 час и 14 минут. На счету Ястремской 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 13 реализованных брейков, 6 из 7 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.

В финале квалификации Даяна сыграет против победительницы матча Джессика Понше – Тереза Мартинцова.