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Ястремская обыграла Цуренко на турнире WTA250 в Бирмингеме

Теннис
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Состоялась битва между украинками

Ястремская обыграла Цуренко на турнире WTA250 в Бирмингеме

Фото: Getty Images

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Сегодня в рамках квалификации турнира WTA250 в Бирмингеме состоялось "украинское дерби". Между собой соревновались Даяна Ястремская и Лесю Цуренко. Первой понадобилось всего два сета для победы. Благодаря этому, она вышла в финал квалификации.

В общем матч длился 1:14 часа. За это время Ястремская сделала три подачи на вылет. Двойных ошибок у Цуренко на одну больше - 6:5.

В финале квалификации Ястремская встретится с победительницей пары Джессика Понше - Тереза Мартинцова.

WTA250. Бирмингем, квалификация, полуфинал

Леся Цуренко (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) - 0:2 (2:6, 2:6)

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В статье: Леся Цуренко Даяна Ястремская
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