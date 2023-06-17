Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская обыграла Цуренко на турнире WTA250 в Бирмингеме
Состоялась битва между украинками
Фото: Getty Images
Сегодня в рамках квалификации турнира WTA250 в Бирмингеме состоялось "украинское дерби". Между собой соревновались Даяна Ястремская и Лесю Цуренко. Первой понадобилось всего два сета для победы. Благодаря этому, она вышла в финал квалификации.
В общем матч длился 1:14 часа. За это время Ястремская сделала три подачи на вылет. Двойных ошибок у Цуренко на одну больше - 6:5.
В финале квалификации Ястремская встретится с победительницей пары Джессика Понше - Тереза Мартинцова.
WTA250. Бирмингем, квалификация, полуфинал
Леся Цуренко (Украина) - Даяна Ястремская (Украина) - 0:2 (2:6, 2:6)
Популярное сейчас
- Украина - Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- План Реброва провалился, Украина - суперталантливая, Павелко в СИЗО
- Как выглядит Каховская ГЭС после взрыва россиянами. ФОТО
- Снигур высказалась о победе над десятой ракеткой мира
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО